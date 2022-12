கம்யூனிசத்தை பரப்பினால் 4-10 ஆண்டு வரை சிறை! இந்தோனேசியாவில் புதிய சட்டம்.. ஏன் தெரியுமா?

International

oi-Halley Karthik

ஜகார்த்தா: இந்தோனேசியாவில் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட புதிய சட்டத்திருத்தம் நேற்று(டிச.06) அந்நாட்டு நாடாளுமன்றத்தில் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இதில், கம்யூனிச சித்தாந்தத்தை பரப்புவோர்களுக்கு 4 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கம்யூனிச எதிர்ப்பு கொள்கை என்பது வளர்ந்த நாடுகளில் தொடர்ச்சியாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் இக்கொள்கை பின்பற்றப்படுவது ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆனால், வழக்கமாக மதம் சார்ந்த நாடுகளில் கம்யூனிச அமைப்புகள், கட்சிகள் தடை செய்யப்படுவது இயல்புதான்.

அந்த வகையில், அமெரிக்கா கூட சமீபத்தில் அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டது. அதில், "கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் அமெரிக்காவில் குடியேற அனுமதி கோர முடியாது" என்று கூறியிருந்தது.

மத்திய அரசு நலத்திட்டங்களைப் பெற தமிழக அமைப்பு சாரா தொழிலாளர் 37% பேர் மட்டுமே பதிவு!

English summary

The long awaited new law amendment in Indonesia has been unanimously passed yesterday (Dec. 06) in the country's parliament. In this, it has been informed that those who spread the communist ideology will be sentenced to 4 years in prison.