யாரு பொண்டாட்டி பத்தினியோ.. "உற்று பாரு, தெரியுதா.." 13 லட்சம் எடு.. உலகத்தையே பேச வைத்த ஒரு ஏலம்!

oi-Veerakumar

ரோம்: அழகு என்பது பார்க்கும் பொருளில் இல்லை, பார்ப்பவர்கள் கண்களில் இருக்கிறது.. என்பார்கள். ஆனால் பார்ப்பதற்கு எதுவுமே இல்லாமல் இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்? ரூ.13 லட்சம் கொடுத்து அதையும் ரசிக்கலாம்!

உண்மைதான். இருக்கு.. ஆனா இல்லை.. என்று எஸ்ஜே சூர்யா ஒரு படத்தில் சொல்வாரே, அதே மாதிரி பேசி, ஒரு சிற்பி, ரூ.13 லட்ச ரூபாய்க்கு "வெற்றிடத்தை" விற்பனை செய்துள்ளார்.

இந்த வெற்றிட சிற்பியின் வெற்றிக் கதை பற்றிதான் இப்போது உலகமே மூக்கு மேலே விரலை வைத்து பேசிக் கொண்டு இருக்கிறது.

English summary

An Italian artist sold an invisible sculpture for over $18,000 and had to give the buyer a certificate of authenticity to prove it’s real.