நீங்க மேலாடையின்றி இருந்தால் அருவெறுப்பாக இருக்கும்! மேற்கத்திய நாட்டு தலைவர்களுக்கு புதின் பதிலடி!

oi-Nantha Kumar R

மாஸ்கோ:‛‛மேற்கத்திய நாடுகளின் தலைவர்கள் மேலாடையின்றி இருந்தால் அஅது அருவெறுப்பாக இருக்கும். அவர்கள் மதுபானம் குடிக்கம் பழக்கம் கொண்டவர்கள்'' என ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் கூறினார். ஜி7 மாநாட்டில் தனது உடலை பார்த்து கிண்டல் செய்த மேற்கத்திய நாட்டின் தலைவர்களுக்கு இவ்வாறு விளாடிமிர் புதின் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்துள்ளது. பிப்ரவரி மாதம் 24ம் தேதி துவங்கிய போர் தொடர்ந்து 4 மாதங்களாக நீடித்து வருகிறது.

இந்நிலையில் அமெரிக்கா,ஐரோப்பிய நாடுகள் ரஷ்யாவுக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன. போர் நடவடிக்கையை கைவிட கூறினர்.

English summary

Russian President Vladimir Putin shot back at Western leaders who mocked his athletic exploits, saying they would look “disgusting” if they tried to emulate his bare-torso appearances.,,,Putin made the comment during a visit to Turkmenistan when asked about Western leaders joking about him at the G7 summit.