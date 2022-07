ஆபிசில் சாப்பிட்ட உடனே தூக்கம் வருதா.. அப்போ அண்ணனுக்கு ஒரு 'நேப் பாக்ஸ்' பார்சல்!

International

oi-Jaya Chitra

டோக்கியோ: நீண்ட நேரம் பணிபுரியும் ஊழியர்கள், வேலைக்கு இடையே குட்டித் தூக்கம் போட்டுக் கொள்ள வசதியாக, நேப் பாக்ஸ் என்ற பெட்டியை உருவாக்கியுள்ளது ஜப்பான்.

மதிய உணவுக்குப் பின் தூங்கினால் தொப்பை போடும் என்ற பயத்தினாலேயே நம்மில் பலர் அதனை தவிர்த்து விடுவோம். ஆனால் கடுமையான வேலைப்பளுவுக்கு இடையே சரியாக 22 நிமிடங்கள் மட்டும் குட்டித் தூக்கம் போட்டால், அது உடம்புக்கு நல்லது என்கிறது ஆய்வுகள். அதனாலேயே அந்தக் குட்டித் தூக்கத்தை பவர் நேப் என குறிப்பிடுகின்றனர்.

3 ஆண்டில் 4 லட்சம் பேரா? குடியுரிமையை கைவிட்ட இந்தியர்கள் - கனடா, ஆஸ்திரேலியா, பிரிட்டனில் சிட்டிசன்

அப்படியான குட்டித் தூக்கத்திற்குப் பிறகு ஊழியர்கள் திறமையாக வேலை செய்ய முடியும் என ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. இதனாலேயே பல நிறுவனங்கள் இத்தகைய குட்டித் தூக்கத்திற்கு தாமாகவே அனுமதி அளிக்கின்றன.

English summary

Nap box is a collaborative effort by Tokyo-based office furniture supplier Itoki and Koyoju Plywood Corporation. The sleeping box offers a healthy solution for employees who want to get some quick shut-eye during their work shifts, said Itoki communications director Saeko Kawashima.