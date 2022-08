ஹேண்ட்பேக்கில் உச்சா போன காதலன்! டிஎன்ஏ சோதனையில் உறுதி! ரூ.91,000 நஷ்டஈடு வழங்க கோர்ட் உத்தரவு!

International

oi-Nantha Kumar R

சியோல்: தென்கொரியாவில் காதலியின் ஹேண்ட் பேக்கில் காதலன் சிறுநீர் கழித்ததை டிஎன்ஏ சோதனை மூலம் உறுதி செய்த நீதிமன்றம் ரூ.91 ஆயிரம் நஷ்டஈடு வழங்க அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது.

தென் கொரியாவின் சியோல் நகரில் வசித்து வருபவர் 31 வயது இளைஞர். இவர் இளம்பெண் ஒருவரை காதலித்தார். இருவரும் பல இடங்களுக்கு சென்று காதலை வளர்த்து வந்தனர்.

இந்நிலையில் தான் அந்த இளைஞர் கங்கனம்-கு பகுதியில் உள்ள காதலியின் வீட்டுக்கு கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் சென்றார். இருவரும் வீட்டில் பேசி கொண்டிருந்தனர்.

In South Korea, the court confirmed through a DNA test that the boyfriend had urinated in his girlfriend's handbag and ordered to pay compensation of Rs. 91 thousand.