குவைத்தில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட முத்துக்குமரனின் உடல் திருச்சி வந்தது..அமைச்சர்கள் அஞ்சலி

International

oi-Jeyalakshmi C

குவைத்: சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட முத்துக்குமரனின் உடல் குவைத்தில் இருந்து விமானம் மூலம் திருச்சி விமான நிலையத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டு அவரது சகோதரரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. தமிழக அமைச்சர்கள் அஞ்சலி செலுத்திய பின்னர் முத்துக்குமரன் உடல் அவரது சொந்த ஊருக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.

திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தாநல்லூரில் உள்ள லெட்சுமாங்குடி-கொரடாச்சேரி பிரதான சாலை தெருவை சேர்ந்தவர் முத்துக்குமரன். 40 வயதான இவர் கூத்தாநல்லூர் பகுதியில் பழம் மற்றும் காய்கறி வியாபாரம் செய்து வந்தார். இவருக்கு வியாபாரம் கைகொடுக்காததால் தனது குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்காக ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் கடன் வாங்கி வெளிநாட்டுக்கு ஆட்கள் அனுப்பும் ஏஜெண்டு மூலம் இம்மாதம் 3ஆம் தேதி குவைத் நாட்டிற்கு வேலைக்கு சென்றார்.

கடந்த 6 ஆம் தேதி லெட்சுமாங்குடியில் உள்ள தனது மனைவி வித்யாவிடம் ஃபோனில் பேசிய முத்து தனக்கு கடினமான வேலை கொடுப்பதாக தெரிவித்தார்.

3 கிளஸ்டர்கள்.. ஆணை வெளியிட்டார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.. 1,391 கோடி கடன் வழங்குவதாக வங்கிகள் உறுதி!

English summary

The body of Muthukumaran, who was shot dead, was flown from Kuwait to Trichy airport and handed over to his brother. Muthukumaran's body was taken to his hometown after Tamil Nadu ministers paid their respects.