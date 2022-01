துண்டு துண்டுகளாக சிதறிய தீவுகள்.. எரிமலை வெடிப்பால் சின்னாபின்னமான டோங்கோ..புதிய சாட்டிலைட் படங்கள்

International

oi-Vigneshkumar

பசிபிக் ஓசியான பகுதியில் அமைந்துள்ள குட்டி தீவுகளில் ஒன்று டோங்கோ. 177 சிறு தீவுகளைக் கொண்ட இந்த டோங்கோ நாட்டின் மொத்த மக்கள் தொகையே வெறும் 1.03 லட்சம் தான்.

இந்த தீவு நாட்டை சுற்றி கடலுக்கு அடியே பல்வேறு எரிமலைகள் உள்ளன. இவை வெடித்துச் சிதறினால் டோங்கோ நாட்டிற்கு பெரும் ஆபத்து ஏற்படும் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும்.

முதல்வர் ஸ்டாலினை.. பேஸ்புக்கில் ஒருமையில் குறிப்பிட்டு விமர்சித்த போலீஸ் எஸ்.ஐ. அதிரடி சஸ்பெண்ட்

English summary

New satellite images of Tongo after the dramatic eruption of the Hunga Tonga-Hunga Ha’apai volcano and tsunami. Tongo is heavily affected by Hunga Tonga-Hunga Ha’apai volcano eruption.