பெண்கள் தான் குறியே.. வீட்டிலேயே முடக்க தாலிபான்கள் போட்ட புது கண்டிஷன்.. இது அடக்குமுறையின் உச்சம்

International

oi-Nantha Kumar R

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் ஆட்சி செய்து வரும் நிலையில் பெண்களுக்கு எதிராக தொடர்ந்து அடக்குமுறையை செலுத்தி வருகின்றனர். பெண்களுக்கு பல கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சில நாட்களுக்கு முன்பு பல்கலைக்கழங்களில் படிக்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. இதற்கு எதிராக போராட்டங்கள் வெடித்துள்ள நிலையில் தான் பெண்களுக்கு எதிரான இன்னொரு அடக்குமுறையை தாலிபான்கள் கையில் எடுத்து புதிய உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளனர்.

ஆப்கானிஸ்தானில் நடந்த உள்நாட்டு போருக்காக அமெரிக்க படைகள் அங்கு முகாமிட்டு இருந்தன. இந்நிலையில் கடந்த ஆண்டு அமெரிக்க படைகளை நாடு திரும்ப அதிபர் ஜோபைடன் உத்தரவிட்டார்.

அமெரிக்க படைகள் முழுமையாக சொந்த நாடு திரும்பினர். இதையடுத்து தாலிபான்கள் உள்நாட்டு போரை துவக்கி ஆப்கானிஸ்தானை முழுமையாக கைப்பற்றினர்.

ஆப்கானிஸ்தானில் பெண்கள் குளிக்க கட்டுப்பாடு.. தாலிபான்கள் போட்ட புதிய உத்தரவு..பின்னணி காரணம் என்ன?

English summary

In Afghanistan, the Taliban continue to oppress women. A few days ago women were denied permission to study in universities while many restrictions were imposed. As protests have erupted against this, women have been banned from working in NGOs as another form of oppression.