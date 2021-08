அமெரிக்காவின் இரட்டை கோபுர தாக்குதலில் ஒசாமா பின்லேடனுக்கு தொடர்பே இல்லை... தாலிபான்கள் அடாவடி பதில்

International

oi-Mathivanan Maran

காபூல்: அமெரிக்காவின் இரட்டை கோபுர தாக்குதலில் (செப்.11 தாக்குதல்) அல்கொய்தா தலைவராக இருந்த ஒசாமா பின்லேடனுக்கு எந்த தொடர்புமே இல்லை; அதற்கான ஒரு ஆதாரமும் கிடையாது என்று ஆப்கானிஸ்தானை கைப்பற்றியுள்ள தாலிபான்கள் அடாவடியாக தெரிவித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தானை தங்களது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்துள்ள தாலிபான்கள், புதிய அரசு எப்படி அமையும் என்பது தொடர்பாக தொடர் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தி வருகின்றனர். கடந்த 1996-2001-ம் ஆண்டு கால காட்டாட்சியை தாலிபான்கள் மீண்டும் நடத்துவார்கள் என்கிற பெரும் அச்சம் ஆப்கான் மக்களிடத்தில் மட்டுமின்றி உலக நாடுகளிடமும் இருந்து வ்ருகிறது.

இதனால் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆப்கான் நாட்டவர்கள் உயிரை கையில் பிடித்துக் கொண்டு வெளிநாடுகளில் தஞ்சம் அடைந்து வருகின்றனர். இதனை விரும்பாத தாலிபான்கள் ஆப்கான் மக்கள் வெளிநாடுகளுக்கு தப்புவதற்கும் தடை விதித்துள்ளனர். மேலும் பணிக்கு சென்ற பெண்கள் வீடுகளில் முடங்கிக் கிடக்க வேண்டும் எனவும் தாலிபான்கள் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளனர்.

நல்ல மாணவனான ஒசாமா பின் லேடன் தீவிரவாதியாக மாறியது எப்படி?... முதல் முறையாக மனம் திறக்கிறார் தாய்!

English summary

Taliban spokesperson Zabihullah Mujahid said that there was no proof of Osama Bin Laden was involved in the 9/11 attacks.