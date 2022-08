வெற்றி.. வெற்றி.. வெற்றி.. சந்தோஷத்தில் துள்ளும் அதிபர் கிம் ஜோங் உன்.. வடகொரியாவில் என்ன நடந்தது?

International

oi-Halley Karthik

பியோங்யாங்: உலக நாடுகள் முழுவதும் கொரோனா தொற்று அச்சுறுத்தலை எதிர்கொண்டு வரும் நிலையில், வட கொரியா இதை எதிர்த்து வெற்றி பெற்றுள்ளதாக அந்நாட்டு அதிபர் அறிவித்துள்ளார்.

உலகம் முழுவதும் சுமார் 58.6 கோடி மக்கள் இதுவரை கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 64.2 லட்சம் மக்கள் உயிரிழந்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் வடகொரியாவில் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக புதிய பாதிப்பு எதுவும் கண்டறியப்படாத நிலையில், இத்தொற்றுக்கு எதிராக நாடு 'மிளிரும் வெற்றி' பெற்றுள்ளதாக அதிபர் கிம் ஜாங் உன் கூறியுள்ளார்.

English summary

(வடகொரியா கொரோனா தொற்றிலிருந்து வெற்றியடைந்துவிட்டதாக அறிவிப்பு): North Korean leader Kim Jong Un on Wednesday declared a "shining victory" over Covid-19, after officials reported no new cases of the virus for nearly two weeks