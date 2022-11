ஹலோவீன் திருவிழாவில் 156 பேர் பலியான சோகம்! தென்கொரிய அதிபர் பதவி விலக வேண்டும்.. வெடித்த போராட்டம்

International

oi-Halley Karthik

சியோல்: தென்கொரியாவில் கடந்த 31ம் தேதி நடைபெற்ற ஹலோவீன் திருவிழாவில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 156 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் உலகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

இந்த விபத்தில் 100க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்திருந்தனர். இது குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள காவல்துறை விசாரணையை மேற்கொண்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், இந்த விபத்திற்கு பொறுப்பேற்று அதிபர் 'யுன் சுக் இயோல்' பதவி விலக வேண்டும் என ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் வீதிகளில் இறங்கி பேரணி நடத்தி வருகின்றனர்.

அழுகை.. அச்சம்.. ஒரே நேரத்தில் 50 பேருக்கு மாரடைப்பு.. கதறிய மக்கள்.. தென்கொரியாவில் நடந்த கொடூரம்!

English summary

156 people were killed in a stampede during the Halloween festival in South Korea on the 31st. More than 100 people were seriously injured in this accident. The police have registered a case and are investigating. In this case, thousands of people are taking to the streets and holding a rally demanding that President Yun Suk Yeol should take responsibility for this accident and step down.