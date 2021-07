குட் நியூஸ்.. ஃபைசர் தடுப்பூசி.. டெல்டா வைரஸை தடுக்கும் செயல்திறன் மிக்கது.. இஸ்ரேல் தகவல்!

International

ஜெருசலேம் : இஸ்ரேலில் டெல்டா வைரஸை கட்டுப்படுத்துவதில் ஃபைசர் தடுப்பூசி ஓரளவு செயல் திறன் மிக்கதாக இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிகின்றன. தற்போது இஸ்ரேலில் 57% பேர் இரண்டு டோஸ்களையும் பெற்றுக் கொண்டுள்ளனர்.

உலக நாடுகளை தொடர்ந்து ஆட்டிப்படைத்து வரும் கொரோனா வைரஸை கட்டுக்குள் கொண்டு வர தடுப்பூசி ஒன்றே நிரந்தர தீர்வு என்பதால் அனைத்து நாடுகளும் மும்முரமாக தடுப்பூசி செலுத்தும் பணியில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன.

அந்த வகையில் இஸ்ரேல் அரசு கொரோனா தடுப்பூசியை மக்களிடையே கொண்டு செல்வதில் வெற்றி அடைந்துள்ளது. அந்த நாட்டில் கடந்த ஏப்ரல் மாதமே 70% க்கும் மேற்பட்ட மக்களுக்கு கொரோனா தடுப்பு மருந்தின் முதல் டோஸ் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

