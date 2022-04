என்ன இது...கடலில் இருந்து கிடைத்த அரிய வகை உயிரினம்...பேய் சுறா என்று பேர் வைத்த மக்கள்

International

oi-Jeyalakshmi C

மாஸ்கோ: குட்டி டிராகன் போல காணப்படும் அரிய வகை உயிரிழனத்தை ரஷ்ய மீனவர் ஒருவர் கடலின் ஆழத்தில் கண்டுபிடித்துள்ளார், அதை அனைவரும் பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். இந்த உயிரினத்தின் புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

டிராகன் போன்ற உயிரினம் இதற்கு முன் பலரும் பார்த்திராத ஒன்று. இது சிமேரா அதாவது குருத்தெலும்பு மீன் வகை. இது பேய் சுறா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

39 வயதான ரோமன் என்ற ரஷ்ய மீனவர் கடலில் மீன் பிடிக்கச் சென்றிருந்தார், அவரது வலையில் சிக்கியது இந்த புதிய உயிரினம்.

English summary

A Russian fisherman has discovered a rare species of creature that looks like a small dragon in the depths of the sea, and everyone is amazed to see it. The photo of this creature is being shared on social websites.