இதுதான் ஆர்சிபி.. முக்கியமான போட்டியில் வழக்கம் போல சொதப்பல்! எங்கே நடந்தது தப்பு? ஈ சாலா கப் இல்லா

International

oi-Veerakumar

சார்ஜா: ஐபிஎல் தொடரின் முக்கியமான எலிமினேட்டர் போட்டியில் இன்று கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிராக மிக மோசமாக பேட்டிங் செய்து சொதப்பியது விராட் கோலி தலைமையிலானயது ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணி. இதுதான் அந்த அணி தோல்விக்கு முக்கியக் காரணமாக மாறியது.

தமிழகத்தில் 6 மாவட்டங்களில் மிக கனமழை..3 நாட்களுக்கு நீடிக்கும் - வானிலை சொன்ன நல்ல செய்தி

குவாலிபையர் ரவுண்டில் சிஎஸ்கே வெற்றி பெற்று நேராக பைனலுக்குள் காலடி எடுத்து வைத்து விட்டது. இந்த நிலையில்தான் இன்று சார்ஜா மைதானத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகளுக்கு இடையேயான எலிமினேட்டர் சுற்று போட்டி நடைபெற்றது.

English summary

RCB chokers: Royal Challengers Bangalore team batsmen including captain Virat Kohli failed to score big runs as KKR spinner Sunil Narine took 4 wickets against RCB in the Eliminator round of IPL 2021. RCB always playing badly in crucial junctures.