பெஞ்சில் டிகே.. ரிஷப் பண்டுக்கு வாய்ப்பு! டி20 உலகக்கோப்பை அரையிறுதியில் இந்தியா பேட்டிங்

கான்பெரா: ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்று வரும் உலகக்கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான அரையிறுதிப் போட்டியில் விளையாடும் இந்திய அணியில் தினேஷ் கார்த்திக் சேர்க்கப்படவில்லை. இளம் வீரரான ரிஷப் பண்ட் அணியில் இடம்பிடித்துள்ளார்.

டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் ஆஸ்திரேலியாவில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. சூப்பர் 12 சுற்று நிறைவடைந்து தற்போது அரையிறுதி சுற்று நடைபெற்று வருகிறது.

சூப்பர் 12 சுற்றில் இடம்பெற்ற 12 அணிகளும் 2 குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு இடையே தலா ஒரு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. 2 குழுக்களிம் அதிக புள்ளிகளை எடுத்த முதல் 2 அணிகள் என 4 அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறின.

