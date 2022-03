போச்சே, போச்சே.. ரஷ்யா உக்கிர தாண்டவம்.. உக்ரைனில் ரூ.76.22 லட்சம் கோடி சொத்துகள் நாசம்

International

oi-Nantha Kumar R

கீவ்: ரஷ்யாவின் போர் நடவடிக்கையால் உக்ரைனில் ரூ.76.22 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான சொத்துகள் சேதமடைந்துள்ளதாக அந்நாட்டு அதிபர் விலாடிமிர் ஜெலன்ஸ்கியின் தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் ஒலெக் உஸ்டென்கோ கூறினார். மேலும் வணிகம் முடங்கிய நிலையில் கையிருப்பும் கரைந்து வருவதாக அவர் வருத்தம் தெரிவித்தார்.

உக்ரைனில் இன்று 16வது நாளாக ரஷ்யா போர் தொடுத்து வருகிறது. ரஷ்யாவை எதிர்த்து உக்ரைனும் போராடி வருகிறது. இருநாடுகளுக்கும் இடையே நடந்த அமைதி பேச்சுவார்த்தையில் சுமுக முடிவு எட்டப்படவில்லை.

இவ்வளவு பெரிய போஸ்ட்டா! 5 மாநிலத்தில் 4ஐ தூக்கிய பாஜக! தமிழ்நாடு பெண்

இதனால் உக்ரைனில் தொடர்ந்து பதற்றம் நிலவுகிறது. பொதுமக்கள் மீதான கருணையால் அவ்வப்போது ரஷ்யா சில நகரங்களில் தற்காலிக போர் நிறுத்தம் செய்திருந்தாலும் பிற இடங்களில் ஏவுகணை தாக்குதல், குண்டுவீச்சை தொடர்கிறது.

English summary

Rs 76.22 lakhs crore worth of property damaged by Russian Attack in Ukraine, says Oleg Ustenko chief economic adviser of Ukraine President Volodimyr Zelenzky. He also said that the stock was dissolving as business was paralyzed.