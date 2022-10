ரூ.947 கோடி மதிப்புள்ள.. உக்ரைன் ஏவுகணையை நொடியில் காலிசெய்த ரஷ்யாவின் குட்டி ட்ரோன்- வீடியோ

International

oi-Halley Karthik

கீவ்: உக்ரைன்-ரஷ்யா இடையே தொடர்ந்து 234வது நாளாக போர் நடைபெற்று வரும் நிலையில், உக்ரைனின் S-300 SAM ரக பாலிஸ்டிக் ஏவுகணையை ரஷ்யா ட்ரோன் மூலம் தாக்கி அழித்துள்ளது.

உக்ரைனுக்கு அமெரிக்கா, பிரிட்டன் உள்ளிட்ட நாடுகள் தொடர்ந்து ராணுவ உதவியை செய்து வரும் நிலையில் ரஷ்யாவை எதிர்த்து உக்ரைன் தொடர்ந்து சண்டையிட்டு வருகிறது.

தற்போது ரஷ்யா தனது ட்ரோன் தாக்குதலை வீடியோவாக வெளியிட்டுள்ளது.

தாக்குதலை திடீரென தீவிரப்படுத்திய ரஷ்யா.. சீறி பாய்ந்த 75 ஏவுகணைகள்.. நிலைகுலைந்த உக்ரைன்.. பலர் பலி

English summary

As the war between Ukraine and Russia continues for the 234th day, Russia has destroyed Ukraine's S-300 SAM ballistic missile with a drone. Ukraine continues to fight against Russia while the United States and Britain continue to provide military aid to Ukraine. Now Russia has released a video of its drone attack.