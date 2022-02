''அமைதி பேச்சுவார்த்தைக்கு வரசொல்லிட்டு, குண்டு போட்டுட்டு இருக்காங்க..'' - உக்ரைன் குற்றச்சாட்டு!

International

கிவி: உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து வருவதால், இரு தரப்புக்கும் பலத்த சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது. உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட்டுள்ளது, இதனால் போரை கைவிட்டு சமாதானம் பேச வேண்டும் என உலக நாடுகள் கோரிக்கை வைத்தன. இதை ஏற்று இரண்டு நாடுகளும் தற்போது பேச்சுவார்த்தைக்கு தயாராகியுள்ளன.

உக்ரைன் - ரஷ்யா இடையிலான பேச்சுவார்த்தை பெலாரசில் இந்திய நேரப்படி மதியம் 2.30 மணிக்கு அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தொடங்குகிறது.

ரஷ்யா-உக்ரைன் இடையே 3-வது மின்ஸ்க் ஒப்பந்தம்? இதுவாவது நடைமுறைக்கு வருமா?

அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும் நிலையில் உக்ரைன் தலைநகர் கீவ்வில் இருந்து மக்கள் சுதந்திரமாக வெளியேறலாம் என ரஷ்ய ராணுவம் அறிவித்துள்ளது. ஊரடங்கு நீக்கப்பட்டதால், போர் விமான தாக்குதல் எச்சரிக்கை நிறுத்தப்பட்டிருப்பதாக ரஷ்யா அறிவித்துள்ளது.

English summary

Russia's war on Ukraine has inflicted heavy casualties on both sides. There have also been casualties, so the nations of the world have called for an end to the war and for peace. Accepting this, the two countries are currently preparing for talks.