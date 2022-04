ஆயுதங்களை கீழ போடுங்க! உயிருக்கு உத்தரவாதம் கண்டிப்பா உண்டு! உக்ரைன் வீரர்களுக்கு ரஷ்யா கெடு

International

கீவ் : உக்ரைன் மீது போர் தொடுத்து உள்ள ரஷ்யா துறைமுக நகரமான மரியுபோலை நகரை கைப்பற்றி உள்ளதாகவும், ஆயுதங்களை கீழே போட்டுவிட்டு சரணடையும் வீரர்களின் உயிருக்கு உத்தரவாதம் தருகிறோம் என ரஷ்ய பாதுகாப்பு துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து கிட்டத்தட்ட இரண்டு மாதங்கள் கடந்துள்ள நிலையில் நாளுக்கு நாள் நிலைமை அங்கு மிக மோசமாகி வருகிறது.

தலைநகர் கீவ்வை கைப்பற்றும் முயற்சியில் பின்னடைவை சந்தித்த ரசியா துறைமுக நகரமான மரியுபோலை கைப்பற்ற தீவிர முனைப்பு காட்டியது.

English summary

Russia's port city of Mariupol, which has been at war with Ukraine, has been captured and the lives of surrendering soldiers are guaranteed, the Russian Defense Ministry said.