இந்தோனேசியாவை பாடாய்படுத்தும் கொரோனா.. அதிகரிக்கும் மரணங்கள்.. 1 லட்சத்தை கடந்த உயிரிழப்பு!

ஜகார்த்தா: இந்தோனேசியாவை கொரோனா பாடாய்படுத்தி வருகிறது. அங்கு கொரோனா உயிரிழப்புகள் 1 லட்சத்தை கடந்து விட்டது. இந்தியாவில் கொரோனா இரண்டாவது அலை கொடுத்த அடியை யாரும் மறந்து விட முடியாது.

ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு, மருத்துவமனையில் படுக்கைகள் இல்லாமல் உயிரிழப்பு என்று சோக காட்சிகள் இருந்தன.இந்தியா பட்ட அதே நிலைமையைதான் இந்தோனேசியாவும் சந்தித்து வருகிறது.

ஆசிய நாடுகளில் ஒன்றான இந்தோனேசியாவில் கடந்த ஜூன் மாத தொடக்கத்தில் இருந்தே கொரோனா இரண்டாவது அலை தீவிரமாக பரவ ஆரம்பித்தது.

The death toll from the corona in Indonesia has crossed 1 million. The second wave of corona has been spreading rapidly since the beginning of last June in Indonesia, one of the Asian countries