ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு மாநாடு.. ஜி ஜின்பிங், ஷெபாஸ் ஷெரிபை சந்திப்பாரா மோடி? எகிறும் எதிர்பார்ப்பு!

oi-Mani Singh S

பீஜிங்: உஸ்பெஸ்தானில் நடக்கும் ஷாங்காய் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக இந்திய பிரதமர் மோடி வருகிற 14-ஆம் தேதி இந்தியாவில் இருந்து புறப்பட்டு செல்கிறார். இந்த மாநாட்டிற்கு இடையே சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் புதின் உள்ளிட்ட தலைவர்களை பிரதமர் மோடி தனித்தனியே சந்தித்து பேச இருப்பதாக தெரிகிறது.

உக்ரைன் போர், தைவான் பிரச்சினை உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களுக்கு மத்தியில் முதல் 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதல் முறையாக இந்த மாநாடு நேரடியாக நடைபெறுவது சர்வதேச அளவில் கவனம் பெற்றுள்ளது.

சீனா, ரஷ்யா, இந்தியா, பாகிஸ்தான் மற்றும் மத்திய ஆசிய நாடுகளான கஜகஸ்தான், கிர்கிஸ்தான், உஸ்பெஸ்கிதான் மற்றும் தஜிகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளை உள்ளடக்கிய ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு மாநாடு ( SCO) வரும் 15 மற்றும் 16 ஆம் தேதிகளில் நடைபெற உள்ளது.

English summary

Indian Prime Minister Modi is leaving India on the 14th to attend the Shanghai Summit in Uzbekistan. In between this conference, it seems that Prime Minister Modi is going to meet leaders including Chinese President Xi Jinping and Russian President Putin separately.