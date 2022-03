பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் பதவிக்கு பேராபத்து.. கட்சிக்குள் அதிகரிக்கும் எதிர்ப்பு.. பரபர தகவல்

International

oi-Vigneshkumar

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் கட்சிக்குள்ளே எதிர்ப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில், அவரது பிரதமர் பதவிக்கே இப்போது சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

பாகிஸ்தான் நாட்டில் கடந்த சில வாரங்களாகவே அரசியல் குழப்பம் நிகழ்கிறது. அங்கு ஆளும் கட்சியாக உள்ள பாகிஸ்தான் தெஹ்ரீக்-இ-இன்சாஃப் கட்சியில் உட்கட்சி குழப்பம் தொடர்கிறது.

இதன் காரணமாக அங்கு நடைபெறும் இம்ரான் கான் ஆட்சிக்குச் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. அவரது பாகிஸ்தான் தெஹ்ரீக்-இ-இன்சாஃப் கட்சியைச் சேர்ந்தவர்களே அவருக்கு எதிராகத் திரும்பி உள்ளனர்.

பராமரிப்பு பணியின்போது ஏவுகணை கிளம்பி பாகிஸ்தான் போய் விட்டது.. ராஜ்யசபாவில் ராஜ்நாத்சிங் விளக்கம்

English summary

Pakistan Tehreek-e-Insaf said the only way to end the turmoil is the resignation of Prime Minister Imran Khan: Prime Minister Imran Khan PM post is in turmoil.