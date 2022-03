உக்ரைன் மீட்பு பணி கஷ்டமாக இருந்தது.. பிரதமர் மோடி தலையீட்டால் வெற்றி: வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர்

International

கீவ்:‛‛ரஷ்யா, உக்ரைன் அதிபர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசியதால் தான் இந்திய மாணவர்கள் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர்'' என நாடாளுமன்றத்தில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் விளக்கம் அளித்தார்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து வருகிறது. இந்த போருக்கு மத்தியில் உக்ரைனில் சிக்கி தவித்த இந்தியர்களை மத்திய அரசு ஆபரேஷன் கங்கா மூலம் மீட்டது.

இதுகுறித்து நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் 2வது அமர்வில் இன்று வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் விளக்கம் அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

Indian students have been evacuated safely because of Prime Minister Narendra Modi's talks with the presidents of Russia and Ukraine, says Foreign Minister Jaishankar in parliament.