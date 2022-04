புதுசுபுதுசா யோசிக்கிறாங்க! பள்ளிகளில் ‛டை’ கட்ட தடை! மாணவர், ஆசிரியர்களுக்கு தாலிபான் அரசு உத்தரவு

International

oi-Nantha Kumar R

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் தொடர்ந்து பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதித்து வருகின்றன. இதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது பள்ளிகளில் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் ‛டை' அணிந்து வர தடை விதித்து தாலிபான் அரசு புதிய உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

ஆப்கனில் முகாமிட்டிருந்த அமெரிக்க படைகள் கடந்த ஆண்டு முழுவதுமாக வெளியேறின. இதையடுத்து தாலிபான்கள் உள்நாட்டு போரை துவங்கினர். இந்த போரில் வெற்றி பெற்ற தாலிபான்கள் 2021 ஆகஸ்டில் ஆப்கனை முற்றிலுமாக கைப்பற்றினர்.

இதனால் தற்போது ஆப்கனில் தாலிபான்கள் ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. இருப்பினும் உள்நாட்டு போர் மூலம் ஆட்சியை கவிழ்த்தது, பெண்களுக்கான கட்டுப்பாடுகளை அதிகரித்தது உள்ளிட்டவற்றால் தாலிபான்களை உலக நாடுகள் அங்கீகரிக்கவில்லை.

English summary

The Taliban in its fresh decree have asked the students and teachers to stop wearing neckties in schools in Afghanistan.