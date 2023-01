ஆப்கன் பெண்கள் இனி ஆண் மருத்துவரை பார்க்கக்கூடாது.. தலிபான்கள் ஆட்டம்.. ஆனா "இது" மட்டும் இடிக்குதே

International

oi-Jackson Singh

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் நோய்வாய்ப்பட்ட பெண்கள் எவரும் இனி ஆண் மருத்துவர்களை அணுகவோ, அவர்களிடம் சிகிச்சை பெறவோ கூடாது என அந்நாட்டை ஆளும் தலிபான்கள் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளனர்.

பெண்களை குறிவைத்து தலிபான்கள் பல்வேறு உத்தரவுகளை பிறப்பித்து வரும் நிலையில், இந்த லேட்டஸ்ட் உத்தரவு பெரும் சர்ச்சையையும், பல்வேறு கேள்விகளையும் வகுத்துள்ளது.

படிப்பறிவும், அரசியல் அறிவும் இல்லாதவர்கள் ஆட்சியை கைப்பற்றினால் என்னவெல்லாம் நடக்கும் என்பதற்கு ஆப்கானிஸ்தானே சிறந்த உதாரணமாக விளங்குவதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றன.

ஜல்லிக்கட்டில் மாடு முட்டி உயிரிழந்த இளைஞர்கள்..முதல்வர் ஸ்டாலின் இரங்கல்..தலா ரூ.3 லட்சம் நிவாரணம்!

English summary

The ruling Taliban has issued an order that no sick women in Afghanistan can approach or receive treatment from male doctors.