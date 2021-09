''சீனாதான் எங்களின் பாஸ்.. எங்களின் முக்கியமான பங்குதாரர்''..வெளிப்படையாக அறிவித்த தாலிபான்கள்!

International

oi-Rayar A

காபூல்: உலகெங்கிலும் உள்ள சந்தைகளுக்கு சீனாதான் எங்களின் பாஸ். சீனா எங்களின் மிக முக்கியமான பங்குதாரர் என்று தாலிபான்கள் வெளிப்படையாக அறிவித்துள்ளனர். ஆப்கானிஸ்தானில் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றியுள்ள தாலிபான்கள் அங்கு ஆட்சி அமைப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை தீவிரமாக செய்து வருகின்றனர்.

இடி மின்னலுடன் 9 மாவட்டங்களில் 3 நாட்களுக்கு மழை அடி வெளுக்கும் - நல்ல செய்தி சொன்ன வானிலை மையம்

இந்தியா, அமெரிக்கா, ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட நாடுகள் தாலிபான்களுக்கு எதிராக அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றன. பெரும்பாலான நாடுகள் தாலிபான்களுக்கு எதிராக நிற்கின்றன.

English summary

China is our boss for markets around the world. The Taliban have openly declared that China is our most important partner