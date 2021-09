'எங்கள் வெற்றி மற்ற நாடுகள் மீது..படையெடுக்க முயல்வோருக்கு ஒரு பாடம்'- வெற்றி பூரிப்பில் தாலிபான்கள்

International

காபூல்: ஆப்கனில் இருந்து அமெரிக்கப் படைகள் நேற்று முழுமையாக வெளியேறிய நிலையில், தாலிபான்களின் வெற்றி என்பது மற்ற நாடுகளில் படையெடுக்க முயல்வோருக்கு ஒரு பாடம் என அந்த அமைப்பின் செய்தித் தொடர்பாளர் ஜபிஹுல்லா முஜாஹித் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 20 ஆண்டுகளாக ஆப்கனில் இருக்கும் அமெரிக்கப் படைகள் முழுவதுமாக வெளியேற்றப்படுவார்கள் என அதிபர் பைடன் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் அறிவித்திருந்தார். அதன்படி அமெரிக்கப் படைகள் படிப்படியாக வெளியேறத் தொடங்கியது.

இதற்காகவே இத்தனை ஆண்டுகள் காத்திருந்த தாலிபான்கள் உடனடியாக ஆப்கன் ராணுவம் மீது தாக்குதல் நடத்தி ஆப்கனை கைப்பற்றும் முயற்சியில் தீவிரம் காட்டினர்.

Taliban said the Taliban's victory was a lesson for other invaders. The hardline Islamist Taliban celebrated their total return to power on Tuesday with gunfire and diplomacy