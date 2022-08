கோத்தபயவுக்கு வந்த சோதனை.. வெளியே தலை காட்ட கூடாதாம்.. நிபந்தனை விதிக்கும் தாய்லாந்து போலீசார்!

International

oi-Mani Singh S

பாங்காக்: சிங்கப்பூரில் இருந்து தற்போது தாய்லாந்து நாட்டில் இருக்கும் கோத்தபய ராஜபக்சேவை, பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக எக்காரணம் கொண்டும் ஓட்டலை விட்டு வெளியே வரவேண்டாம் என தாய்லாந்து போலீசார் கேட்டுக்கொண்டு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

இந்தியாவின் அண்டை நாடான இலங்கையில் வரலாறு காணாத பொருளாதார நெருக்கடி நிலை ஏற்பட்டது. அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை கூட விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு எகிறியது.

இதனால் மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டதால் கொதித்தெழுந்து அந்நாட்டின் அதிபர் மற்றும் பிரதமருக்கு எதிராக பெரியளவில் போராட்டம் நடத்தினர்.

பறக்கும் போதே கிளம்பிய கரும்புகை! விமான பயணிகளின் திக்திக் நொடிகள்! கலங்கிய கோவை! என்ன காரணம்?

English summary

It is said that the Thailand police are asking Gotabaya Rajapaksa, who is currently in Thailand from Singapore, not to come out of the hotel for any reason for security reasons.