இது எங்க ஏரியா உள்ள வராத.. கொரோனாவுக்கே குல்லா போட்ட நாடுகள் எவை..?வூ வெளியிட்ட பட்டியல் இதுதான்..!

International

oi-Rajkumar R

ஸ்விட்சர்லாந்து : Covid-19 எனப்படும் கொரோனாவால் உலகமே பாதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் உலகத்தில் உள்ள சில நாடுகளில் இன்னும் ஒருவர் கூட கொரோனா காரணமாக பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் ஒரு ஆச்சரியம் அளிக்கும் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது.

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உலகமே கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நேரத்தில் கூட பல நாடுகளில் தினசரி எண்ணிக்கை புதிய சாதனைகளை முறியடித்து ஆயிரக்கணக்கானோர் நோய்த்தொற்றுக்கு ஆளாகிறார்கள்.

English summary

The World Health Organization has released a surprising list of people in some countries around the world who are not even affected by corona.