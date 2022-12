பீலேவுக்கு தொப்பி... மெஸ்ஸிக்கு கருப்பு அங்கி! அப்போ புரியல இப்போ புரியுது.. இதுதான் காரணமா?

International

டோஹா: கத்தாரில் நடந்து முடிந்த FIFA 2022 உலக கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் அர்ஜென்டினா வெற்றி பெற்ற நிலையில் அணி தலைவரான மெஸ்ஸிக்கு கருப்பு நிற அங்கி அணியப்பட்டது.

இந்த அங்கி குறித்து பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. இதனையடுத்து ஏன் இந்த அங்கி அணியப்பட்டது? இதற்கு பின்னால் இருக்கும் காரணங்கள் குறித்து பலரும் தேடி வருகின்றனர்.

பொதுவாக ஒவ்வொரு நாட்டிலும் உலக கோப்பை நடைபெறும் போதும் அந்நாட்டின் சிறப்பு வாய்ந்த ஒன்று வெற்றி பெற்ற அணியின் கேப்டனுக்கு வழங்கப்படுவது இயல்பு.

Team captain Messi wore a black shirt as Argentina won the FIFA 2022 World Cup in Qatar. These robes are known as 'Bisht'. It is made of goat hair and camel skin. At that time, the king or commander who went to war would wear it.