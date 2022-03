ஏவுகணை மழை.. உக்ரைனில் தொடர்ந்து போர் குற்றத்தில் ஈடுபடும் ரஷ்யா? 109 குழந்தைகள் பலியானதாக அதிர்ச்சி

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர்தொடுத்து 25 நாட்கள் ஆகியுள்ள நிலையில் ஏவுகணைகளை வைத்து தாக்குதல் நடத்தி வருவதாகவும் சுமார் 100 குழந்தைகள் பலியானதாகவும், ரஷ்யா தொடர்ந்து போர்க்குற்றங்களில் ஈடுபட்டு வருவதாக உக்ரைன் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து 25நாட்கள் ஆகியுள்ள நிலையில் அங்கு நிலைமை நாளுக்கு நாள் மோசமாகி வருகிறது. தொடர்ந்து தரைவழி வான்வழி தாக்குதல்களை ரஷ்யா தீவிரப்படுத்தி வருகிறது.

நவீன ஹைப்பர்சோனிக் பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகள் மூலம் தாக்குதலை ரஷ்யா தீவிரப்படுத்தி வரும் நிலையில், குடியிருப்புகளில் தாக்குதல் நடத்தி அந்நாடு போர்க்குற்றத்தில் ஈடுபடுவதாக ஐரேப்பிய நாடுகளும், உக்ரைனும் குற்றம் சாட்டுகிறது.

ரஷ்யா தாக்குதலை பார்த்தீங்களா! உக்ரைன் தாக்குதலில் புதின் களமிறக்கிய.. அதிநவீன ஹைப்பர்சோனிக் ஏவுகணை

English summary

Ukraine has accused Russia of carrying out missile attacks on Ukraine 25 days after the war, killing about 100 children and continuing to commit war crimes.