மக்கள்தொகை குறைஞ்சிட்டே வருதாம்.. இப்படி முடிவை எடுத்த சீனா! கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தும் அதிகாரிகள்

மக்கள்தொகையை அதிகரிக்க திருமணம் ஆகாத பெண்களும் குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்ள சீனா அனுமதி அளித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

பீஜிங்: சீனாவில் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி விகிதம் கணிசமாக குறைந்தது. இதனால் திருமணம் ஆகாதவர்களும் குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ள சிச்சுவான் மாகாணத்தில் அனுமதி அளித்துள்ளது. அதேபோல், அனைத்து சலுகைகளும் திருமணம் ஆகாமல் குழந்தை பெற்றுக்கொள்பவர்களுக்கும் வழங்க சிச்சுவான் அதிகாரிகள் கூறியதாக சொல்லப்படுகிறது.

உலகின் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாக சீனா உள்ளது. கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி சீனாவின் மக்கள் தொகை 141.24 கோடியாக உள்ளது.

சீனாவுக்கு அடுத்த இடத்தில் இந்தியா இருந்தாலும் இந்தியாவின் மக்கள் சீனாவை விஞ்சியிருக்கும் என்றே சொல்லப்படுகிறது.

