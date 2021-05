அமெரிக்கா, பிரிட்டன், அமீரகம்.. கொரோனாவை முறியடித்து முன்னேறும் நாடுகள்.. தத்தளிக்கும் இந்தியா

World

சென்னை:அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் உள்ளிட்ட நாடுகள் கொரோனா பிரச்சனையிலிருந்து மீண்டு நீண்ட பெருமூச்சு விடும், அதே நேரத்தில் இந்தியாவில் மூச்சுவிட ஆக்சிஜன் கிடைக்கவில்லை என்ற அவலக் குரல்கள் பல இடங்களில் எதிரொலித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன.

இரு டோஸ் தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்ட அனைவரும் இனிமேல் முககவசம் இல்லாமல் வெளியே செல்லலாம் என்று சுதந்திரக் காற்றை சுவாசிக்கும் ஒரு அறிவிப்பை அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் இன்று வெளியிட்டுள்ளார்.

அமெரிக்காவில் 154.6 மில்லியன் மக்கள் இதுவரை ஒரு டோஸ் அளவுக்காவது தடுப்பூசி போட்டுள்ளனர். அதாவது, மொத்த மக்கள் தொகையில் 58% பேர் ஒரு முறையாவது தடுப்பூசியை செலுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்கிறது புள்ளிவிவரம்.

