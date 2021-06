அமெரிக்கா தரும் தடுப்பூசிகள் ஒரு நாள் தேவைக்கே போதாது.. இந்தியாவிற்கு ஏமாற்றம்தான்

International

oi-Veerakumar

வாஷிங்டன்: கொரோனா தடுப்பூசிகளை இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அனுப்புவதாக உறுதியளித்துள்ள போதிலும் கூட அந்த தடுப்பூசிகளின் அளவு மிகமிக குறைவு என்பதால் நமது தேவைக்கு அது போதாது என்ற சூழ்நிலை நிலவுகிறது.

அமெரிக்க அரசு 80 மில்லியன் கொரோனா தடுப்பூசி டோஸ்களை, வெளிநாடுகளுக்கு இந்த மாத இறுதிக்குள் அனுப்பி வைப்பதாக உறுதி அளித்துள்ளது அதில் முதல்கட்டமாக 25 மில்லியன் டோஸ்கள் அனுப்பப்படும்.

இந்தியா, கனடா, மெக்சிகோ, மற்றும் தென் கொரியா ஆகிய நாடுகள், அமெரிக்காவின் அண்டை நாடுகள், நட்பு நாடுகள் ஆகியவற்றிற்கும் கொரோனா நோய் பரவல் அதிகமாக இருக்கும் நாடுகளுக்கு அமெரிக்கா தடுப்பூசிகளை அனுப்ப சம்மதித்துள்ளது. இதில் ஒரு பங்குதான் இந்தியாவுக்கு கிடைக்கும்.

English summary

Even though the United States has promised to send corona vaccines to India, the quantity of those vaccines is so low that it is not enough for our needs.