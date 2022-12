அமெரிக்காவில் உள்நாட்டு போர்! நாடே பிளவுபடும்.. ரஷ்ய முன்னாள் அதிபர் பகீர்! இடையில் மஸ்க் வேற! பரபர

International

oi-Vigneshkumar

மாஸ்கோ: அதிபர் ​​விளாடிமிர் புதினின் மிக நெருங்கிய நண்பரும் முன்னாள் ரஷ்ய அதிபருமான டிமிட்ரி மெத்வதே அடுத்தாண்டு என்ற நடக்கும் என்பது குறித்த சில சம்பவங்களைக் கணித்துள்ளார். அதில் அமெரிக்காவில் உள்நாட்டுப் போர் ஏற்படும் என்றும், எலான் மஸ்க் அமெரிக்க அதிபராக வருவார் என்பது போன்ற கணிப்புகளைப் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த 2022ஆம் ஆண்டு முடிவடைய இன்னும் ஒரே ஒரு நாள் தான் இருக்கிறது. நாளை இரவு நாம் புத்தாண்டை வரவேற்கத் தயாராக உள்ளோம். கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு உலகெங்கும் மறக்க முடியாத ஒரு ஆண்டாக அமைந்தது.

குறிப்பாக உக்ரைன் மீது ரஷ்யா ஆரம்பித்த போர் சர்வதேச அளவில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்திவிட்டது. கடந்த பிப். மாதம் தொடங்கிய போர் 11 மாதங்களுக்கும் மேலாகத் தொடர்ந்து கொண்டே வருகிறது. இந்தப் போர் இப்போதைக்கு முடிவுக்கு வருவது போல எனத் தெரியவில்லை.

உக்ரைன் யுத்தத்தை நிறுத்த விரும்பும் ரஷ்யா.. தைவானை ஆக்கிரமிக்க 39 போர் விமானங்களை பறக்கவிட்ட சீனா

Russian ex President Dmitry Medvedev predicts US will have civil war in 2023: Elon Musk will be president soon says Dmitry Medvedev