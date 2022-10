விமானத்தில் குலாப் ஜாமுன் எடுத்து செல்ல தடை.. தாய்லாந்தில் இந்தியர் செய்த ‛‛சம்பவம்’’.. நெகிழ்ச்சி

International

oi-Nantha Kumar R

பாங்காக்: தாய்லாந்தில் உள்ள பூகெட் விமான நிலையத்தில் இந்திய பயணியை குலாப் ஜாமுனை விமானத்தில் எடுத்து செல்ல விடாமல் அதிகாரிகள் தடுத்து நிறுத்தினர். இதையடுத்து இந்திய பயணி செய்த சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதுதொடர்பான வீடியோ வெளியாகி பாராட்டை பெற்று வருகிறது.

விமான பயணத்தின்போது பொதுமக்கள் எளிதில் தீப்பற்றும் பொருட்கள், துப்பாக்கி, தோட்டாக்கள், கூரிய ஆயுதங்கள் உள்ளிட்ட பல பொருட்களை பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக எடுத்து செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால் ஒவ்வொரு விமான நிலையத்திலும் அதிகாரிகள் பயணிகளின் உடைமைகளை சோதனை செய்து அதுதொடர்பான பொருட்கள் இருக்கிறதா என்பதை பார்ப்பார்கள்.

Officials stopped an Indian passenger from boarding the Gulab Jamuna flight at Phuket Airport in Thailand. After that, the incident of the Indian traveler caused a stir. A related video has been released and is receiving praise.