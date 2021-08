இந்தியாவில் கொரோனா மீண்டும் அதிகரிப்பு.. ஒரே வாரத்தில் 7% தொற்று உயர்வு.. எச்சரிக்கும் புள்ளி விவரம்

International

ஜெனீவா: நாடு முழுவதும் 135 நாடுகளில் டெல்டா கொரோனா வைரஸ் மாறுபாடு பரவியுள்ளதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. கொரோனா வைரஸ் வழக்குகளின் எண்ணிக்கை அடுத்த வாரத்திற்குள் 200 மில்லியனைத் தாண்டும் என்றும் உலக சுகாதார அமைப்பு கூறியுள்ளது.

இந்தியாவில் முதன் முதலில் அடையாளம் காணப்பட்ட டெல்டா மாறுபாடு பாதிப்பு 135 நாடுகளில் பதிவாகியுள்ளன. 132 நாடுகள் பீட்டா மாறுபாடு வைரசால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 18 நாடுகளின் காமா கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

182 நாடுகளில் ஆல்பா மாறுபாடு வைரஸ் தொற்று பாதிப்பு இருப்பதுவும் உலகளாவிய புதிய வழக்குகளின் எண்ணிக்கை ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக அதிகரித்து வருகிறது என்றும் உலக சுகாதார அமைப்பு கூறியுள்ளது.

