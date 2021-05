'மிகப்பெரிய ரிஸ்க்' தம் அடிப்பவர்களே.. உங்களுக்கு மட்டும் கொரோனா வந்தால்.. 'ஹூ' எச்சரிக்கை

International

ஜெனிவா: புகைப்பிடிப்பவர்கள் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டால் 50 சதவீதம் அதிக ரிஸ்க்கை சந்திப்பார்கள் என்றும் இறக்கும் அபாயமும் மற்றவர்களை விட புகைப்பிடிப்பவர்களுக்கே அதிகம் என்றும் உலக சுகாதார மையத்தின் இயக்குனர் டாக்டர் டெட்ரோஸ் அதானோம் எச்சரித்துள்ளார்.

கொரோனா தொற்று பாதிப்பு காற்று வழியாக பரவி வருகிறது. கூட்டம் அதிகம் உள்ள இடங்களில் பரவல் அதிகமாக இருக்கிறது. முககவசம் அணியாதவர்களை மோசமாக பாதிக்கிறது. கைகளை கழுவாமல் கண்ட இடங்களில் தொட்டவர்கள், கையோடு மூக்கை தொட்டவர்கள் கொரோனாவிற்கு பிடித்தமானவர்களாக உள்ளனர்.

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழப்பவர்களின் எண்ணிக்கை மிகமிக அதிகமாக உள்ளது. உலகம் முழுவதுமே முதல் அலையை விட இரண்டாவது அலையில் கொரோனாவால் இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகம். இந்தியாவில் சொல்லவே வேண்டாம். நிலைமை மிக மோசமாகவே உள்ளது. பாதிப்பு குறைந்து வருகிறது என்றாலும், உயிரிழப்பு அதிகமாகவே உள்ளது. இதனால் மக்கள் பீதியில் உள்ளனர்.

Smokers have up to a 50 per cent higher risk of developing severe disease and death from COVID-19, so quitting is the best thing they can do to lower their risk from coronavirus, as well as the risk of developing cancers, heart diseases and respiratory illnesses,” said WHO Director-General Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus in a statement released on Saturday.