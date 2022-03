மகிழ்ச்சியான நாடுகள் பட்டியலில் ஆப்கனுக்கு தொடரும் கடைசி இடம்.. ஆனால் காரணம் தாலிபான்கள் இல்லையாம்!

International

oi-Vigneshkumar

காபூல்: தாலிபான்களுக்கு முன்னரே கூட, உலகின் மகிழ்ச்சியற்ற நாடுகள் பட்டியலில் ஆப்கானிஸ்தான் தொடர்ந்து இடம் பெற்று வந்தது.

உலகெங்கும் இன்று சர்வதேச மகிழ்ச்சி தினம் கொண்டாடப்படும் நிலையில், ஆண்டுதோறும் மகிழ்ச்சியான நாடுகள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. பொதுவாக இதுபோன்ற பட்டியலில் ஐரோப்பிய நாடுகள் தான் முதல் இடத்தில் இருக்கும்.

அதேபோல பின்லாந்து தான் 5ஆவது ஆண்டாக இந்தாண்டும் முதலிடத்தில் உள்ளது. இந்தப் பட்டியல் இந்தியா 136ஆவது இடத்தை பிடித்துள்ளது.

English summary

Afghanistan is the unhappiest country in the world, even before the Taliban swept to power: Reason why Taliban is the most unhappiest country in World Happiness report .