புடின் "மைண்ட்கேம்".. உக்ரைன் ராணுவத்தை வைத்தே அந்நாட்டு அதிபரை கொல்ல திட்டம்? இறக்கப்பட்ட உளவாளிகள்

International

oi-Shyamsundar I

மாஸ்கோ: உக்ரைன் நாட்டு அதிபரை அந்த நாட்டு ராணுவத்தை வைத்தே கொலை செய்ய அல்லது ஆட்சியை கவிழ்க்க ரஷ்யா திட்டமிட்டு இருப்பதாக தகவல்கள் வருகின்றன. இதற்காக ரஷ்ய அதிபர் புடின் வெளிப்படையான கோரிக்கை ஒன்றையும் வைத்துள்ளார்.

உக்ரைன் - ரஷ்யா போர் உச்சகட்டத்தை அடைந்துள்ளது. உக்ரைன் நேட்டோ நாடு இல்லை என்பதால் இந்த போரில் தலையிட அமெரிக்கா மறுத்துவிட்டது. அமெரிக்க படைகள் ரஷ்யாவை தாக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அப்படி எதுவும் நடக்காது என்று அமெரிக்க அதிபர் பிடன் தெரிவித்துவிட்டார்.

இந்த நிலையில்தான் ரஷ்ய தற்போது உக்ரைன் உள்ளே வேகமாக தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. உக்ரைன் தலைநகர் கீவ் உள்ளே ரஷ்ய படைகள் நுழைந்து தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

பொக்ரான் அணுகுண்டு சோதனையை எதிர்த்து.. பாகிஸ்தானுக்கு பீரங்கி கொடுத்து..

English summary

Why does Russia want to topple the government in Zelensky's government by the Ukraine army? What is the plan?