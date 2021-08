அட.. இந்தியாவுக்கு ஒரு நாள் முன்பே பாகிஸ்தான் சுதந்திர தினம் கொண்டாட இதுதான் காரணமா? எல்லாம் "டைம்"

International

oi-Veerakumar

பாகிஸ்தான் தனது 75 வது சுதந்திர தினத்தை சனிக்கிழமையான இன்று கொண்டாடி வருகிறது. இந்திய சுதந்திர சட்டம், 1947-ன்படி, அந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 அன்று, இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய இரண்டு இறையாண்மை கொண்ட நாடுகளுக்கு சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டது. ஆனால் ஏன் பாகிஸ்தான் தனது சுதந்திர தினத்தை ஆகஸ்ட் 14 அன்று அனுசரிக்கிறது, ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி ஏன் கொண்டாடுவதில்லை?

பல ஆண்டுகளாகவே இந்த கேள்வி சுற்றி வருகிறது.

இந்த கேள்விக்கு பதிலளிக்க பல வகை கருத்துக்களை பலரும் சொல்கிறார்கள். அவற்றில் சில இதோ:

English summary

Pakistan is celebrating its 75th Independence Day today, Saturday. According to the Indian Independence Act, 1947, on August 15 of that year, two sovereign nations, India and Pakistan, were granted independence. But why does Pakistan celebrate its Independence Day on August 14 and not on August 15? here is the detail.