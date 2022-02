அந்தோ பரிதாபம்! அமெரிக்காவை நம்பி போய் ஏமாந்த உக்ரைன்.. கடைசியில் கைவிட்ட பிடன்.. நோட் பண்ணீங்களா?

International

oi-Shyamsundar I

மாஸ்கோ; உக்ரைன் - ரஷ்யா இடையிலான போர் பற்றி நேற்று அமெரிக்க அதிபர் பிடன் பேசியது பெரிய அளவில் விவாதங்களை, சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ரஷ்யா - உக்ரைன் இடையிலான போர் நேற்று தொடங்கியது. கடந்த ஒரு மாதமாக போருக்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து வந்தது. ரஷ்யா தீவிரமாக போர் பயிற்சிகளை செய்து வந்தது.

இந்த நிலையில் நேற்று காலை போர் அறிவிக்கப்பட்டது. ரஷ்யா தற்போது உக்ரைன் தலைநகர் கிவிவ் உள்ளே நுழைந்து தாக்குதல் நடத்த தயாராக இருக்கிறது.

