"ஆண்கள் எல்லாம் வேண்டாம்!" ஆனால் ஒரே படுக்கையில் ஐம்பதாம்.. அடேங்கப்பா யாருடா இந்த பொண்ணு!

பெர்லின்: ஜெர்மனி நாட்டில் பெண் ஒருவரின் காதல் கதை அனைவருக்கும் ஆச்சரியம் அளிக்கும் வகையில் உள்ளது.

காதலுக்குக் கண் இல்லை என்று பொதுவாகக் கூறுவார்கள். இந்த உலகத்தில் யாருக்கு யார் மீது எப்போது காதல் வரும் என யாராலும் சொல்ல முடியாது.

அதேபோன்ற வினோத சம்பவம் ஒன்று தான் ஜெர்மனி நாட்டில் நாட்டில் நடந்துள்ளது. இது தொடர்பான தகவல்கள் இணையத்தில் நெட்டிசன்கள் வாயைப் பிளக்க வைத்துள்ளது.

A young woman who is sexually attracted to objects has announced she's in a relationship with a plane: (விமானத்துடன் காதல் கொண்ட ஜெர்மனி பெண்) Sarah Rodo identifies as an 'Objectum Sexual,' which means that she is sexually attracted to inanimate objects.