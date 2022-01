மொளச்சூர் முருகனுக்கு கண்மலர் காணிக்கை தந்த சசிகலா! மனமுருகி வேண்டுதல்! மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள்

Kancheepuram

oi-Jeyalakshmi

காஞ்சிபுரம்: தைப்பூச திருநாளை முன்னிட்டு மொளச்சூர் முருகன் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்த சசிகலா ரூ.35 லட்சம் மதிப்புள்ள வெள்ளிக்கவசம், தங்கக் கண் மலர்களை காணிக்கையாக செலுத்தியுள்ளார். தன்னை காண வந்த அனைவருக்கும் நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்கினார் சசிகலா.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சுங்குவார்சத்திரம் அருகில் உள்ள மொளச்சூர் கிராமத்தில் பிரசித்தி பெற்ற வள்ளி தேவசேனா சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவில் அமைந்துள்ளது. இங்கு தைப்பூச திருவிழா வெகுவிமரிசையாக நடைபெறுவது வழக்கம்.

கொரானா பரவல் வழிகாட்டி விதிமுறைகளின்படி, தைப்பூச தினமான நேற்று, கோவிலில் பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படாத நிலையில், இன்று சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. சுப்ரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையில் இன்றைய தினம் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் தோழியும், முன்னாள் அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான வி.கே. சசிகலா கலந்துகொண்டார்.

3 மேட்டர்கள்.. நாள் குறிச்சாச்சு..

English summary

Sasikala, who performed darshan at the Molachur Murugan Temple on the eve of Thaipusam festival, has donated a silver armor worth Rs 35 lakh and thanga kan malargal. Sasikala also provided welfare assistance to all who came to see her.