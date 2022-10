அமைச்சர் வீட்டுக்கு அருகே திடீரென பற்றி எரிந்த கார்.. உடனே தகவல் சொன்னதால் பெரும் சேதம் தவிர்ப்பு!

Kanyakumari

oi-Vignesh Selvaraj

கன்னியாகுமரி : அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் வீட்டின் அருகே கார் ஒன்று திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்ததால், அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

குமரி மாவட்டம் பாலூர் சந்திப்பு பகுதியில் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் வீடு அருகே சாலையில் வந்த கார் திடீரென தீ பிடித்து எரிந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் கொடுத்த தகவலின் பேரில் தீயணைப்பு துறையினர் விரைந்து வந்து தீயை அணைத்ததால் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது.

கோவை சம்பவம்.. ஆடு வேடமணிந்து திரியும் குள்ளநரிகள்.. அண்ணாமலை மீது அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி அட்டாக்

English summary

A car on the road suddenly caught fire near TN Minister Mano Thangaraj's house at Palur junction in KanyaKumari. On the information given by Minister Mano Thangaraj, the fire department rushed to douse the fire and the damage was averted.