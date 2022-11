வேட்டியை அவுத்து விட்றாதீங்க.. பயமா இருக்கு.. கட்டுக்கடங்காத கூட்டத்தை பார்த்து மிரண்ட ஜி.பி.முத்து!

Kanyakumari

oi-Arsath Kan

கன்னியாகுமரி: டிக்டாக் மூலம் பிரபலமடைந்து தற்போது யூ டியூபில் கலக்கிக் கொண்டிருக்கும் ஜி.பி.முத்து, குமரியில் தன்னை காண வந்த கட்டுக்கடங்காத கூட்டத்தை கண்டு மிரண்டு போய்விட்டார்.

வேட்டியை அவுத்து விட்றாதீங்க நண்பர்களே.. பயமா இருக்கு.. என தனக்கே உரிய வெகுளித்தனமான பேச்சால் ரசிகர்களின் கைத்தட்டலை அள்ளினார்.

திரை நட்சத்திரங்களுக்கு இணையாக ஜி.பி.முத்துவுக்கு அவர் செல்லும் இடங்களிலெல்லாம் ரசிகர் பட்டாளம் திரண்டு விடுகிறது.

English summary

G.P.Muthu, who popularity through Tik Tok and is currently trend on YouTube, was shocked to see the unruly crowd that came to see him in KanyaKumari.