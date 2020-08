மக்கள் சேவையில் வசந்தகுமாரின் அர்ப்பணிப்புகள் எப்போதும் எங்கள் இதயத்தில் இருக்கும்.. ராகுல் இரங்கல்

Kanyakumari

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: கன்னியாகுமரி எம்பி வசந்தகுமார் காலமானதை அடுத்து காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

கன்னியாகுமரி தொகுதியின் காங்கிரஸ் எம்பியாக இருந்தவர் வசந்தகுமார். இவருக்கு கடந்த 10 நாட்களுக்கு முன்னர் கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவர் சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

இந்த நிலையில் அவரது உடல்நிலை இன்று மதியம் முதலே கவலைக்கிடமான நிலையில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகின. உடல்நிலை மேலும் மோசமானதால் அவர் இன்று மாலை காலமானார். அவருக்கு வயது 70.

The news of Kanyakumari MP, Shri H Vasanthakumar’s untimely demise due to Covid-19 has come as a shock.



His commitment to the congress ideology of serving the people will remain in our hearts forever.



Heartfelt condolences to his friends and family members. pic.twitter.com/oqhrfQXEUD