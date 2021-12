கரூர் அருகே.. பள்ளிக்கு கேக், மத புத்தகங்களுடன் வந்த போதகர்.. காரை உடைத்து கொந்தளித்த பிற மதத்தினர்!

Karur

oi-Udhayabaskar

கரூர்: கரூர் மாவட்டத்தில் காரில் வந்த கிறித்தவ அமைப்பினர் அங்கிருக்கும் பள்ளி மாணவர்களிடம் மதப் பிரச்சாரம் செய்வதாக வந்த தகவலை அடுத்து பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் குதித்தனர்.

தனியார் பள்ளி மாணவர்களை தனியே அழைத்து கிறித்துவ மதம் சார்ந்த புத்தகங்களை வழங்கி மதமாற்றத்தில் ஈடுபட்டதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டினர்.

தகவல் அறிந்து திரண்ட கிராம மக்கள் கார் கண்ணாடியை உடைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார் சமரசம் செய்து அனுப்பி வைத்தனர்.

English summary

In Karur district, a public outcry erupted following reports that a Christian organization was carrying out religious propaganda to school children there. The villagers broke the glass of the car and got involved in the struggle.