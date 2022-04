போடாத ரோட்டுக்கு ரூ.3 கோடிக்கு பில் போட்ட திமுக ஒப்பந்ததாரர்.. எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் புகார்

Karur

oi-Jeyalakshmi C

கரூர்: நன்றாக உள்ள சாலைகளை புதிதாக போடுவதாக கூறி கரூர் மாவட்டத்தில் திமுகவை சேர்ந்த ஒப்பந்ததாரர் பணம் எடுத்துள்ளனர் என ஆதாரத்துடன் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். அரசுக்கு பல கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

கிணத்தைக் காணோம் என்று வடிவேலு புகார் கூறுவார். அந்த பாணியில் சாலைக்காக புகார் அளித்துள்ளார் முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர். கரூர் மாவட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கருக்கும் இந்நாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கும் முட்டல் மோதல் அதிகமாகவே இருக்கும்.

இப்போது சாலை போடுவதில் ஒப்பந்தம் அளிக்கப்பட்ட விவகாரத்தை கையில் எடுத்து செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிராக அரசியல் செய்து வருகிறார் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்.

சொத்து வரி உயர்வைக் கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் அதிமுக இன்று ஆர்பாட்டம் நடத்தியது. இதில் கரூர் மாவட்டத்தில், மாவட்ட செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தலைமையில் ஆர்பாட்டம் நடைபெற்றது.

தமிழகத்தில் சுட்டெரித்த சூரியன்... கரூர் பரமத்தியில் 103 டிகிரி பாரன்ஹீட் - எங்கு எவ்வளவு வெப்பம் பதிவு

English summary

MR Vijayabaskar complanit against Senthil Balaji: (செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிராக எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் புகார்) AIADMK ex-minister MR. Vijayabaskar has blamed against DMK contractor MR Vijayabaskar has said that the government has lost crores of rupees.