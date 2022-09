பாஜக வலையில் திமுக எம்.எல்.ஏ?.. உண்மை என்ன? ‘இறுதி வரை திமுக தான்'.. பதறிப்போய் மறுத்த மாணிக்கம்!

Karur

oi-Vignesh Selvaraj

கரூர் : கரூர் மாவட்டத்தில் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் பாஜகவில் இணைந்து பின்னர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்து, இடைத்தேர்தலில் அண்ணாமலை போட்டியிட உள்ளதாக தகவல்கள் பரபரத்த நிலையில், அந்த எம்.எல்.ஏவே அது குறித்து விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

திமுகவில் இருந்து முக்கிய புள்ளிகளை இழுக்கும் ஆபரேஷனில் பாஜக ஈடுபட்டுள்ள நிலையில், குளித்தலை திமுக எம்.எல்.ஏ, பாஜகவில் இணையப் போவதாக ஒரு தகவல் தீயாகப் பரவியது.

அந்த எம்.எல்.ஏ தனது பதவியை ராஜினாமா செய்வார் என்றும், தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அங்கு நடைபெறும் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவார் என்றும் அந்தத் தகவல் சிறகடித்தது.

இது திமுகவினருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், எந்தக் காலத்திலும் நான் திமுகவை விட்டுச் செல்ல மாட்டேன் என உறுதியாகக் கூறி இருக்கிறார் குளித்தலை எம்.எல்.ஏ மாணிக்கம்.

என் குரு கலைஞர்.. அரசியலுக்கு “நோ” சொன்ன நெப்போலியன்! திமுக டூ பாஜக தாவிய நடிகரின் இறுதி முடிவு

English summary

While reports are circulating that a DMK MLA in Karur district will join BJP, the MLA himself has given an explanation about it. Kulithalai MLA Manickam has firmly stated that he will not leave DMK at any time.